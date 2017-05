Fabrizio Moro - Andiamo (Video ufficiale e testo)

Fabrizio Moro - Andiamo testo



Se la terra ha il sapore di terra

e l'aria ha il sapore di fumo

se il mattino ha il sapore un po' amaro



ma i pensieri hanno il loro profumo

se un muro ha l'odore di limite

se chi rischia sa un po' di coraggio

chi ci pensa ha già perso in partenza

e chi mente ha un discreto vantaggio

se i miei piedi hanno dentro una strada

e le mani una grande invenzione

se la noia ha il sapore di eterno

di che sa l'immaginazione

se non hai più cose non hai più cose da fare



Il cinismo è praticato quanto il culturismo

mi chiedi ancora dove andiamo



Andiamo andiamo

ti porterò lontano

in questa lunga notte amore prendi la mia mano

e andiamo andiamo

ma non dimentichiamo

che ogni ferita serve

a ricordarci solamente che viviamo



Se i tuoi passi sfiorano mine

e le gambe non tornano indietro

se la storia ha un bel lieto fine

ma la osservi da dietro a un vetro

se non hai più cose non hai più cose da fare

se non hai più cose non hai più cose da dire



L'uguaglianza ha perso i conti con la circostanza

mi chiedi ancora dove andiamo



Andiamo andiamo

ti porterò lontano

in questa lunga notte amore prendi la mia mano

e andiamo andiamo

ma non dimentichiamo

che ogni ferita serve

a ricordarci solamente che viviamo

che viviamo



Andiamo andiamo

ti porterò lontano

in questa lunga notte amore prendi la mia mano

e andiamo andiamo

ma non dimentichiamo

che ogni ferita serve

a ricordarci solamente che viviamo



Andiamo

ti porterò lontano

in questa lunga notte amore prendi la mia mano

e andiamo andiamo

ma non dimentichiamo

che ogni ferita serve

a ricordarci solamente che viviamo

che viviamo

che viviamo