Fedde Le Grand - LIVE @ Ultra Music Festival Miami 2017

Fedde Le Grand - Dancing Together

Fedde Le Grand & D.O.D. - Love's Gonna Get You

Michael Feiner - Bababa (Fedde Le Grand Edit)

Calvin Harris & Disciples vs. Cirez D & Jewelz & Sparks - How Deep Is Your On Off (Fedde Le Grand Mashup)

w/ TJR & VINAI - Bounce Generation (Acapella)

Macklemore & Ryan Lewis vs. HOOX - Can't Hold The Words Off (Fedde Le Grand Mashup)

Fedde Le Grand - Put Your Hands Up For Detroit (Fedde Le Grand 2016 Mix)

ID vs. The Chainsmokers ft. Daya - ID vs. Don't Let Me Down (Fedde Le Grand Mashup)

Fedde Le Grand - Rhythm Of The Night (Club Mix)

Tiësto & The Chainsmokers vs. Kanye West & Sultan + Shepard - Split Lockdown (Fedde Le Grand Mashup)

The Weeknd vs. Naughty Boy - Can't Feel My Home (Fedde Le Grand Mashup)

Lukas Graham - 7 Years (Fedde Le Grand Bootleg)

Fedde Le Grand & Dannic - Coco's Miracle

w/ Armand Van Helden - Wings

Jewelz & Sparks vs. Oasis - Flashbang vs. Wonderwall (Fedde Le Grand Mashup)