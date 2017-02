Non sono solito seguire il Festival di Sanremo, non tanto per una boria da sofisticato radical chic ma perché esso coincide sempre con la fase finale della sessione invernale, acuto della mia disperazione.



Tuttavia, scorrendo la home di Facebook, sono rimasto particolarmente colpito da come quotidiani e pagine trend-setters avessero un'unanime voce di soddisfazione (fenomeno alquanto raro nell'epoca del gratuito ed immotivato vomito di bile dell'internauta medio) nei confronti di Francesco Gabbani e della sua Occidentali's Karma.

Incuriosito, sono andato ad ascoltarla.



Occidentali's Karma è estremamente simile a Chasing The Sun

Effettivamente si tratta di una canzone orecchiabile, funzionale all'ascolto nelle radio, che rappresenta il meritevole risultato di un prodotto ben costruito in cui l'elemento elettronico, rappresentato dale da un, rallentato di qualche bpm, nel ritornello, si intreccia egregiamente con la ricercata e filosofica ironia del testo.Se poi si aggiunge la sfacciata originalità della scimmia che balla sul palco dell'e della danza propria della canzone, secondo il più classico dei cliché dei tormentoni (da), ecco che il successo è servito.E nel caso in cui vincesse il, si dimostrebbe (ancora una volta) il fallimento della musica italiana autoreferenziale ed esasperatamente legata alla tradizione passata.Nonostante ciò, ho avuto l'impressione di averla già ascoltata, ho avuto la stessa sensazione di quando in radio passano le hit della mia adolescenza e subito entro nel trip della nostalgia, ma non riuscivo ad identificarla.Così ho iniziato a fare qualche ricerca online e tra i commenti del video su, un commento ha concretizzato la mia epifania.de The Wanted (ve li ricordate?)Curiosa coincidenza o saggia scelta?