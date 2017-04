Fiorella Mannoia - Siamo ancora quì (Video ufficiale e testo)

Fiorella Mannoia - Siamo ancora quì testo



E le sillabe stanotte camminano da sole e diventano parole

e si alzano nel vento ci prendono per mano e ci portano lontano,

cosi infrangono le onde e si sciolgono i ghiacciai,

una notte come questa tu non l'hai vissuta mai



E siamo ancora qui, un universo che respira

ed io ti voglio amare, amare finche la terra gira gira,

e siamo ancora qui con piu speranza che paura,

domani il sole cade sulle strade e anche l'estate arriva, arriva



Con i piedi sulla terra e lo sguardo verso il cielo proveremo anche a volare,

se la vita ci consuma l'angolo del cuore dove ancora puoi sognare

se ritornano le onde cosi torneremo noi

in una notte come questa tu, tu non mi perderai



E siamo ancora qui un universo che respira

ed io ti voglio amare, amare finche la terra gira, gira

e siamo ancora qui con più speranza che paura

domani il sole cade sulle strade e anche l'estate arriva, arriva



E se è vero che sogni e speranze non conoscono confini,

ci stringiamo le mani stanotte rimaniamo vicini,

cavalcando quel raggio di luna aspettiamo il mattino

una notte come questa tu, tu la ricorderai



E siamo ancora qui

un universo che respira

ed io ti voglio amare, amare finche la terra gira, gira

e siamo ancora qui

con più speranza che paura

domani il sole cade sulle strade e anche l'estate arriva, arriva



Domani il sole cade sulle strade e anche l'estate arriva, arriva