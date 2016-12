Ieri i Flosstradamus hanno annunciato a malincuore la loro divisione, spiegando che Josh Young, aka j2k, intraprenderà una carriera da solista con il nome Me2, mentre Curt Cameruci continuerà come Flosstradamus. Nonostante ciò, il movimento da loro formato con il nome HDYNATION non scomparirà ma al contrario verrà rappresentato comunque da entrambi.

Josh ha comunicato che questa decisione l'aveva già presa alla fine dell'estate passata ma non poteva condividerla con i fan fino a che il loro Tour non fosse finito.

THANK YOU FOR ALL THE MEMORIES ⚠️✌🏽️ A video posted by Digital Dad (@yehme2) on Dec 20, 2016 at 1:22pm PST

Curt invece ha voluto precisare, tramite un post su Instagram, che non si può dare per morto un progetto di tali dimensioni solo perchè uno dei fondatori lo ha lasciato per sperimentare altro. Al contrario, egli aggiunge, esso diventa ancora più grande. Qui di seguito le parole dell'artista:

"The reports of Flosstradamus’s death have been greatly exaggerated. A movement does not stop when one of its founding fathers goes abroad - it only gets bigger! Flosstradamus will continue and I am excited to carry the torch. Josh will always be a part of the #HDYNATION and we wish him the best on his future endeavors."