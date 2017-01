Spesso e volentieri, i social network sono utilizzati per la semplice pubblicizzazione dei propri eventi, oltre che del proprio girovagare per i club di tutto il mondo. Flume, che si intende parecchio di novità e scelte alternative, sceglie la pista di maggior qualità. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una breve anteprima del suo 2017 musicale, registrato nel suo studio, seppur per pochissimi secondi.

New 🎶 A video posted by Flume (@flumemusic) on Jan 11, 2017 at 6:44pm PST

L'annata appena conclusa ha regalato parecchie soddisfazioni al produttore australiano, che a novembre ha riscosso grande successo durante l'assegnazione dei premi ARIA. Con Never Be Like You, poi, ha concluso la sua strategia e, soprattutto, ha attirato il pubblico dalla sua parte, rendendolo impaziente di cosa riserverà loro il nuovo anno. L'assaggio concesso qualche giorno fa, con la pubblicazione di un video sul suo profilo Instagram, lascia intendere che le novità saranno ben presto rese note.

Flume, work in progress per il 2017

Nei pochi secondi di riprese, Flume concentra l'attenzione sulla strumentazione utilizzata in studio, regalando un frame sonoro che può essere indicativo per le prossime tracce in via di produzione o release, a seconda delle tempistiche che verranno definite in seguito. Nessun dettaglio, però, che possa decifrare ulteriormente i lavori in corso: è la classica strategia del tenere col fiato sospeso. In questo modo, l'artista di Sydney mantiene altissima l'attenzione dei suoi fans e li invita a seguire in maniera costante non solo i suoi canali ufficiali, ma anche le diverse fasi alle quali sta lavorando. Se il talento musicale era già da considerarsi indiscusso, la strategia commerciale gli fa conquistare altri punti.