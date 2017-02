Nel 2010 il nostro Flume, pseudonimo di Harley Edward Streten, ha intrapreso l'attività di produttore di musica house con lo pseudonimo HEDS, tratto dalle sue iniziali.

Dopo un EP uscito nel 2011 e intitolato Sleepless, ha pubblicato il suo album di debutto, chiamato "Flume", uscito il 9 novembre 2012. Il disco ha conquistato la posizione numero 1 nella ARIA Charts e ha avuto successo anche in Nuova Zelanda e in alcuni Paesi europei. Nel febbraio 2013 il disco è uscito sul mercato statunitense.

L'album ed il singolo hanno fatto sì che Flume avesse 4 nomination e 4 vittorie agli ARIA Music Awards 2013: le sue vittorie includono "Miglior artista maschio", "Miglior Release Dance" e quella per il "Produttore dell'anno".

Il secondo album del produttore australiano, "Skin", l'ha spinto da una posizione di comando della musica dance/underground, ad una più commerciale. L'LP che comprende successi come quello con Kai-assisted, Never Be Like You e la collaborazione con Tove Lo, Say It, ha spinto Harley Streten in un bacino d'utenza molto più vasto.

Ora, "Skin" ha permesso al produttore australiano di vincere per la sua prima volta un Grammy per il miglior album dance/elettronico. Il giovane, che ha solamente 25 anni, alla premiazione ha affermato: “Sono veramente felice di essere qui a rappresentare l'Australia e la musica australiana su questo palco.”

L'album di Flume che era contro Jean-Michel Jarre, Underworld, Tycho, e Louie Vega è, come sappiamo, riuscito a superarli. Il premio arriva dopo la sua Never Be Like You, che è stata battuta dai The Chainsmokers con Don't Let Me Down nella categoria per il miglior disco dance.

La seconda parte del suo EP verrà rilasciata venerdì 17 Febbraio 2017.