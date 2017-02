Se c'è qualcosa che non può mai smettere di sorprendere, è di certo la creatività di certe persone. Persone a cui bisogna essere grati in maniera infinita. In questo caso parliamo di Jaymee Franchina. Questo DJ/produttore di Perth, in Australia, ha avuto la geniale idea di prendere i brani di maggiore successo di Tupac Shakur (pace all'anima sua), e di adattarli in un meccanismo perfetto con le produzioni elettroniche di Flume. Proprio quel Flume che ha ricevuto un Grammy come miglior album elettronico per quelle produzioni. Il risultato è a dir poco magnifico. Sembrano dare la sensazione che più che essere dei mash up siano dei veri e propri feauting realizzati in studio. Un lavoro magistrale, susseguito dallo scorso successo dove i pezzi di B.I.G. Notorious sono state mixate con le basi del primo album di Flume. E la cosa migliore di tutto ciò è che è addirittura in free download in questo link!

Noi qua ti offriamo un assaggio, e allo stesso tempo ti consigliamo caldamente di scaricare queste 13 perle.