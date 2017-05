L’electro duo svedese dei Galantis sta per sbarcare in Italia. È stato, infatti, annunciato per il prossimo 8 settembre al Fabrique di Milano l’unico concerto che Christian Karlsson aka Bloodshy e il collega Linus Eklöw aka Style of Eye terranno per quest’anno nel Belpaese. Freschi della pubblicazione del singolo Hunter, i due artisti scaldano i polpastrelli per gli impegni live di stagione.

Con il loro sound riconoscibile e apprezzato a livello internazionale, i Galantis sono l’ennesima prova di quanto il Nord Europa sia sempre un passo avanti nell’individuare le tendenze EDM vincenti. Synth e percussioni accompagnano la voce femminile dell’ultima hit rilasciata, che fa seguito a pezzi come No Money – Doppio Disco di Platino e oltre 297 milioni di views in rete – e Love Me On, pubblicato nel settembre 2016 e in poco tempo certificato Oro.

Dal 2009 a oggi Karlsson e Eklöw hanno collezionato risultati importanti, da soli e in coppia, raggiungendo i vertici delle classifiche come Galantis nel 2013, quando diedero alla luce l’album d’esordio “Pharmacy”. Schizzato al numero uno della classifica dance di Billdoard, il disco contiene singoli suonatissimi in tutte le radio.

I Galantis live a Milano: informazioni e prevendite

Dopo i palchi dell’Ultra Music Festival e del Coachella, il duo nominato ai Grammy Awards porta in Italia la sua musica. L’appuntamento è per venerdì 8 settembre al Fabrique di Milano con apertura delle porte prevista alle 19 e inizio del concerto alle 21. I biglietti per assistere al live (posto unico 25 euro + diritti di prevendita) sono in acquistabili su ticketone.it da martedì 30 maggio alle ore 10e in tutti i punti vendita Ticketone e altre prevendite autorizzate da venerdì 2 giugno alle ore 10.