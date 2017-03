Ci troviamo di fronte a quello che molto probabilmente è l'artista più interessante della line-up, con un background condito di tante sperimentazioni di suono, è con grande piacere che possiamo parlarvi di un'artista che merita di essere ancora più conosciuto in Italia. Ladies and gentlemen: Getter!

Nato nel 1993 a San Josè in California, Tanner Petulla iniziò la sua carriera con dei generi che non hanno niente a che fare con quello che fa oggi: nella sua adolescenza, ha fatto parte in alcune band di amici, prima come batterista e poi chitarrista. Suonava heavy metal e allo stesso tempo amava ascoltare il rap di artisti come Mac Dre e Andre Nickatina. Il suo impegno nella musica elettronica partì dalla sua camera da letto, quando ancora andava alle superiori a 16 anni, caricando sul suo canale Soundcloud i suoi remix di Far East Movement e Timbaland. Rispetto ai suoi passati musicali, quello che amava e ama di più era che con la musica elettronica poteva interamente produrre musica da se stesso. Si considera adatto per essere artista, sia che abbia una chitarra in mano o una matita per disegnare. La sua arte non è rimasta indifferente, al punto che Datsik l'ha preso subito con sè come supporting act, facendosi conoscere per il semplice fatto che con il suo lavoro ha sempre ignorato i trend. Il grande salto lo compì nel 2012, che all'età di 19 anni e con pochi soldi decise di spostarsi a Los Angeles, dove restò a vivere da un suo amico per alcuni mesi, il tutto per lavorare ancora più intensamente al suo progetto musicale con il supporto della Firepower Records (appartenente allo stesso Datsik) con cui ha firmato il suo primo contratto. Dopo varie produzioni, avvenne l'incontro che ha dato la svolta alla sua carriera: l'incontro con Skrillex. All'inizio Petulla inviò una prima Demo, che a Sonny piacque, ma all'ascolto della seconda demo inoltrata, il boss della OWSLA fu così convinto che lo volle a tutti custi nella sua ciurma. È nata una grande amicizia tra i due, alternata da collaborazioni e momenti di divertimento: Getter guadagnò popolarità anche per la sua simpatia nei social con il suo "SUH DUDE" espresso nei suoi vines con Dillon Francis e Nick Colletti.

Getter è da considerarsi uno degli artisti più interessanti, dopo gli EP Allegiance, Radical Dude!, Wat The Frick su OWSLA, si può notare di come sia meravigliosamente controcorrente a tutto e tutti. Crea e realizza quello che gli passa per la testa, quando tutti dicevano che la dubstep è morta, lui continuò a produrla, fino al punto che tra il 2015 e il 2016 con i suoi lavori zittì la maggior parte di coloro la pensavano diversamente. Ma il suo progetto non si ferma solo a se stesso: chi lo segue su Soundcloud, ha notato che si diletta a realizzare anche dei beat niente male per rapper emergenti, creando uno stile di hip-hop diverso e originale. Per quanto può sembrare all'apparenza un folle, al punto da dichiarare che se non avesse sfondato nella musica avrebbe fatto la pornostar per il piacere di andare a letto con delle modelle, la sua visione artistica è davvero all'avanguardia.

Sabato 4 marzo 2017, Reload Music Festival!