Getter @ The Pagoda Stage - FULL SET [HD] - Shambhala Live 2016

Getter @ Shambhala Festival, Canada 2016-08-07

01. Getter - Wat The Frick (VIP) [OWSLA]

02. Barely Alive - Ca$h [OWSLA]

03. Getter - Head Splitter [OWSLA]

04. A$AP Ferg - Work [A$AP]

w/ Zomboy feat. O.V - Get With The Program [NEVER SAY DIE]

05. Excision & Space Laces - Throwin' Elbows [ROTTUN]

06. Snails & Space Laces - Squishy Riddim [OWSLA]

07. GTA feat. Sam Bruno - Red Lips (Skrillex Remix) [OWSLA]

w/ Tisoki & Jarvis - Everybody Know Me [FIREPOWER]

08. Kevin Gates - Really Really [ATLANTIC]

w/ M.I.A. - Y.A.L.A (Bro Safari & Valentino Khan Remix) [FREE/INTERSCOPE]

09. Dirty Audio & Rickyxsan - Gettin' That [MAD DECENT]

10. Eptic - Nightshade [NEVER SAY DIE]

w/ Kendrick Lamar - M.A.A.D City [AFTERMATH]

11. Flosstradamus & GTA feat. Lil Jon - Prison Riot [ULTRA]

w/ Kanye West - I Love Kanye (Acappella) [GOOD MUSIC]

w/ Lil Boosie - Crazy (Brillz & Snails Bootleg) [FREE]

12. Dillon Francis & Kill The Noise - Dolphin On Wheels (Rickyxsan Remix) [OWSLA]

13. Bear Grillz & Getter - EDM (VIP) [FIREPOWER]

14. Kendrick Lamar - Swimming Pools [INTERSCOPE]

15. Pegboard Nerds feat. Jonny Rose - Downhearted (Topi Remix) [MONSTERCAT]

16. Jack Ü feat. Kiesza - Take Ü There [ATLANTIC]

w/ Wiwek - ID

17. Desiigner - Panda [LODUBS]

w/ Zomboy - Invaders [NSD: BLACK LABEL]

18. Skrillex - First Of The Year (Equinox) [BIG BEAT]

w/ Excision & The Frim feat. Luciana - Night Shine [ROTTUN]

w/ Snails & Dion Timmer - ID

19. Barely Alive - Scoop [DISCIPLE]

20. Drake & Future - Jumpman [EPIC]

w/ Eptic - The End (Breaux VIP) [FREE/NEVER SAY DIE]

w/ Eptic - The End (Carnage & Breaux Festival Trap Remix) [NEVER SAY DIE]

21. Getter - Suh Dude [BUYGORE]

22. Skrillex feat. Rick Ross - Purple Lamborghini [ATLANTIC]

w/ ID - ID

23. Snails & heRobust - Pump This (Getter Remix) [OWSLA]

24. Backstreet Boys - I Want It That Way [SONY BMG]

25. Kill The Noise - FUK UR MGMT [OWSLA]

26. Borgore feat. G-Eazy - Forbes (Getter Remix) [BUYGORE]

27. Barely Alive - Back To Back [OWSLA]

28. Getter & Ghastly - 666! [OWSLA]

29. Kevin Gates - 2 Phones [ATLANTIC]

w/ Skrillex & MUST DIE! - VIP's [OWSLA]

30. Douster - King Of Africa [MENTAL GROOVE]

w/ Jack Ü feat. Bunji Garlin - Jungle Bae (VIP) [ATLANTIC]

[43:14] Dillon Francis & GTA feat. Snappy Jit - Candy [COLUMBIA]

32. Schoolboy Q - Man Of The Year [INTERSCOPE]

33. NOAHPLAUSE - Runnin' (Ray Volpe Remix) [FREE]

[45:47] Barely Alive - Rough And Rugged [DISCIPLE]

[47:11] Getter - Hecka Tight [OWSLA]

36. Jack Ü feat. Kai - Mind (Ekali & Gravez Remix) [ATLANTIC]

37. Skrillex & Kill The Noise feat. Fatman Scoop & Michael Angelakos - Recess (Valentino Khan Remix) [OWSLA/BIG BEAT]

38. Getter - Fricken Dope [OWSLA]

39. Yeah Yeah Yeahs - Heads Will Roll (A-Trak Remix / Kid Kamillion Trap Edit) [FREE/FOOL'S GOLD]

40. Moksi - The Dopest (Cesqeaux Remix) (Virtual Riot Edit) [BARONG FAMILY]

41. Getter - Rip N Dip (Kill The Noise Remix) [OWSLA]