Giorgia - Credo (Video ufficiale e testo)

Giorgia - Credo testo



Cancellerò il passato per non tornare indietro

Mentre riguardo in uno specchio i segni di chi ero

È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo



Dopo aver fatto a pugni con me stessa credo



e credo nelle lacrime che sciolgono le maschere

Credo nella luce delle idee

Che il vento non può spegnere



Io credo in questa vita, credo in me

Io credo in una vita, credo in te

Io credo in questa vita, credo in me



Credo nell'universo nascosto in uno sguardo

Nella magia del tempo che scandisce un cambiamento

E resterà il ricordo ma non sarà un tormento

Dopo aver fatto un patto col mio ego credo



e credo nelle lacrime che sciolgono le maschere

Credo nella luce delle idee

Che il vento non può spegnere



Io credo in questa vita, credo in me

Io credo in una vita, credo in te

Io credo in questa vita, credo in me

E credo in un amore che

Vince sempre sulle tenebre

Io credo in una vita, credo in te



Sono consapevole

Che non cambiano le regole

Ma credo in un amore che

Vince sempre sulle tenebre



Credo ancora in un bacio che parte

E il cuore che batte

Uomini e macchine

L'inizio e la fine

La vita e la morte

Ancora rinascere

Come le stelle

Tra l'arte, il disordine

E un giro di anime

Siamo satelliti

Intorno all'amore

Intorno all'amore

Credo



e credo nelle lacrime che sciolgono le maschere

Credo nella luce delle idee

Che il vento non può spegnere



Io credo in questa vita, credo in me

Io credo in una vita, credo in me

Io credo in questa vita, credo in te