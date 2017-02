Giorgia - Vanità (Video ufficiale e testo)

Giorgia - Vanità testo



Che strana la gente

Che mentre si odia non si pente

Niente è importante





Più del potere in questa civiltà



Dove ognuno traccia il suo destino

Forte come un'eco

Sbatte contro un altro muro



Vanità

Illusione

Docile si arrende al dio migliore

Vanità

Lei non sa

Che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore

E mi spacca il cuore



Che matta la gente (che matta la gente)

Che si ama eppure non si sente (non si sente)

Si vince e si perde (si vince e si perde)

Il privilegio di essere vivente



Perché ognuno traccia il suo destino

Forte come un'eco

Cerca l'immortalità



Vanità

Illusione

Docile si arrende al dio migliore

Vanità

Lei non sa

Che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore

E mi spacca il cuore



Atomi unici, nudi, diversi e vibranti

Siamo distanti, io e te

Come migranti nascosti nell'evoluzione

Siamo distanti, io e te

Io e te



Vanità

Illusione

Docile si arrende al dio migliore

Vanità

Lei non sa

Che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore

E mi spacca il cuore

Mi spacca il cuore

Docile si arrende al dio migliore

Vanità

Lei non sa

Che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore

Mi spacca il cuore

Mi spacca il cuore