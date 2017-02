Con tutti i nuovi talenti dell’EDM che arrivano da ogni parte del mondo e in gran quantità, capita di dimenticarsi di alcuni mostri sacri che hanno fondato un movimento, e che ancora oggi contribuiscono alla scena mondiale con le loro produzioni.

Uno di questi è il nostro Giorgio Moroder, considerato tutt’oggi uno dei più grandi innovatori nell’ambito della musica elettronica e soprattutto della disco music. Il dj nativo della Val Gardena si è raccontato a Paper Magazine, in una lunga intervista in cui ha ripercorso gli anni passati e commentato il nuovo panorama musicale dell’EDM.

“Oggi hai a disposizione molte sonorità”, ha detto Moroder. “(Fare musica) è ancora complicato, ma molto più facile di prima. Devi avere un po’ di gusto musicale, ma a livello tecnico sei agevolato. Non ti serve neanche saper suonare una pianola, basta mettere un drum in loop e sei a posto. Un bambino di sette o otto anni potrebbe produrre una traccia EDM tecnicamente corretta.”

Nel corso dell’intervista, Moroder ha raccontato qualche aneddoto riferito agli anni ’70, il periodo della cosiddetta drug generation. Poi della sua amicizia con Freddie Mercury dei Queen. Tempi andati quelli, oggi la situazione è cambiata parecchio, così come il panorama artistico EDM. Un punto su cui Moroder si è soffermato, indicando quegli artisti che più apprezza al momento. Tra questi, Diplo e The Chainsmokers, parlando, in particolare, dei singoli Closer e Don’t Let Me Down.

“Sono due brani molto diversi da quanto si sente di solito. A loro (i due artisti) non interessa fare una track con un ritmo costante. Sono semplicemente fatti bene.”

Infine parla di sé stesso, di quello che alla sua età si sente di fare, di ciò che più lo stimola.

“Recentemente ho deciso di suonare solo musica disco ai miei dj set. Non ho mai dovuto aggiornare quella selezione. Al giorno d’oggi le tracce EDM mi stancano dopo un po’. A quel punto, l’unica cosa che mi vien voglia di fare è suonare la disco.”