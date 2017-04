Giulia Penna - Legocentrico (Video ufficiale e testo)

Giulia Penna - Legocentrico testo



Vivi a casa

con i tuoi

cresci, quanti anni hai?





Ti ho conosciuto per caso in quel bar

sembra pure un tipo sincero

tutto il contrario di una star

ma sei una stella di plastica in un finto cielo

non so davvero tu che cosa credi

e non devi più chiamarmi baby

non sono fra le cose che possiedi

"sono occupato ti richiamo tra mezzora"

ora, sono le solite scuse che ti sento dire ancora

e ancora, e ancora.



Ora te lo spiego:

vivi a casa

con i tuoi

davvero fai sul serio?

cresci, quanti anni hai?

non m'interessa nè dove vai, cosa fai

non so chi sei

convivi col tuo ego

in un mondo di plastica come i lego.



Non c'è cuore, non c'è amore, non c'è brivido

in un mondo di plastica come i lego

tu fai male anche se non vedi il livido

in un mondo di plastica come i lego

cercavo un punto di riferimento

ma tu sei un'aquila nel mezzo vento

se vuoi la libertà ti libero da ora

tanto il filo è tuo: vola!

sono le solite scuse che ti sento dire ancora

e ancora, e ancora, e ancora.



Ora te lo spiego:

vivi a casa

con i tuoi

davvero fai sul serio?

cresci, quanti anni hai

non m'interessa nè dove vai, cosa fai

non so chi sei

convivi col tuo ego

in un mondo di plastica come i lego.



Non c'è cuore, non c'è brivido

non c'è amore, senza livido

vivi a casa

con i tuoi

cresci, quanti anni hai

anni hai

hai, hai

anni hai

hai, hai

anni hai.