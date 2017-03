Per i pochi che non lo conoscono, EDMMARO è qualcosa di mai visto nel panorama italiano e forse internazionale. Lo contraddistinguono un mix di trash e bass music che ci ha fatto ridere ma anche appassionare al misterioso personaggio. Ad alcuni può sembrare uno scherzo ma, proprio grazie alla sua originalità, si è guadagnato la vittoria del contest del Nameless Music Festival della scorsa edizione, raggiungendo dunque il sogno di esibirsi nel più grande palco italiano. Vi condividiamo ancora il mixtape che lo rese famoso per la prima volta:

Noto anche per non aver mostrato mai il suo volto, EDMMARO si esibisce infatti con la maschera del grande Hardwell, di cui ridicolizza ironicamente l'immagine per prendersi gioco del mondo EDM di cui il producer olandese ne è simbolo. Ci rivela infatti: "Ho iniziato a usare una maschera perchè pensavo fosse molto più divertente e idoneo per creare una parodia; inoltre non c'è nessuno più rappresentativo dell'EDM di Hardwell, dunque è perfetto per prendersi gioco della figura del dj/producer medio".