L'estate è ormai cominciata e le mosse per rimanere sulla cresta dell'onda sono pronte per essere svelate. Tra i protagonisti più attesi della nuova stagione, ovviamente, non può mancare un punto di riferimento come Hardwell. Dopo una prima parte del 2017 in cui si è rivelato prolifico e decisamente occupato con la sua tournèe, l'artista olandese è pronto a dire la sua anche in vista dei festival estivi.

Se nei mesi scorsi ha già rilasciato due tracce come Party Till The Daylight e, più recentemente, Creatures Of The Night, il futuro più imminente non può dirsi povero di novità. Il DJ di Breda, infatti, ha altre due frecce da scagliare attraverso il suo arco: si tratta di due ID già ascoltate durante i principali appuntamenti della primavera, ma che vedranno ufficialmente la luce in brevissimo tempo. Il primo brano è in collaborazione con Henry Fong e l'ha già suonato durante l'Ultra Music Festival, il secondo è con il giamaicano Mr. Vegas e sembra avere un sound più vicino all'orbita della dancehall.

Hardwell si prepara per l'estate, due EP ed una collaborazione eccellente

Di grande impatto, però, sarà la sua partnership con KSHMR. La collaborazione con l'artista americano di origini indiane è uno dei talking points del 2017, considerando la continua crescita di hype nel corso dell'ultimo periodo. La ID già lanciata di recente vedrà la release ufficiale dopo l'estate, sotto il titolo di Power. Quella suonata nelle scorse settimane non è da considerarsi una bozza, ma nemmeno il progetto definitivo: proprio l'estate, tra un evento e l'altro, sarà il momento in cui verranno smussati gli ultimi dettagli prima del lancio definitivo.

Superato lo step del weekend, ovvero la tappa dell'Ultra Singapore, per Hardwell comincia la fase in cui bisognerà battere un ferro già caldissimo grazie al lavoro della primavera. Anche l'Italia verrà toccata dalle sue date: il 14 agosto sarà all'Altromondo Studios di Rimini. Se le strategie hanno catalizzato l'attenzione dei ravers, adesso sta per arrivare il momento in cui potrà confermare le aspettative in tal senso. E c'è da giurarci che non sbaglierà nemmeno questo colpo.