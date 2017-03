In occasione della partecipazione all'imminente Ultra Music Festival di Miami, Hardwell ha deciso di fare un regalo a tutti i fan che non potranno assistere alla sua performance. Sarà infatti possibile seguire il dj olandese attraverso un live stream a 360 gradi che riprenderà il suo set. Una produzione che Hardwell ha messo a punto insieme al partner Youtube.

Esiste un bel rapporto, del resto, tra il nativo di Breda ed il main event di Miami. Hardwell aveva già fatto registrare numeri da capogiro a cominciare dall'edizione 2013. Allora, il dj era riuscito a mandare in tilt i server di live streaming a causa del numero di utenti che avevano provato a collegarsi per seguirlo. Nel 2015 invece, la sua esibizione aveva registrato oltre i 21 milioni di views. Numeri pazzeschi.

Chiunque vorrà quindi seguire l'esibizione di Hardwell - e vivere da vicino l'atmosfera dell'Ultra Music Festival - non dovrà fare altro che segnarsi in agenda giorno e orario dell'esibizione del dj olandese. Pronti a collegarsi domenica 26 marzo dalle 6:45 alle 7:45 pm Eastern Time. In Italia saremo sei ore avanti, causa anche ora legale. Quindi 00:45 è l'orario di inizio.

Hardwell e lo streaming live all'Ultra Music Festival

Veramente un'idea che mostra come Hardwell sappia cavalcare l'onda e sappia anche farsi apprezzare sempre di più dai suoi fan. Sul palco dell'Ultra Music Festival sarà l'unico artista che adotterà la tecnica delle riprese a 360 gradi. Una serie di telecamere verrà piazzata tutto intorno allo stage, permettendo a chiunque di gustarsi l'intera panoramica. Non sarà la stessa cosa che essere lì, ma sicuramente la visuale potrà risultare migliore.

Hardwell e l'esperienza con lo streaming 360

La tecnologia delle riprese a 360 gradi sta prendendo decisamente piede nel mondo, e anche il settore della musica la sta sfruttando ampiamente. Hardwell è per ora uno dei dj più attivi nell'utilizzo di questa nuova possibilità. Aveva infatti già provato un'esperienza di live streaming a 360 gradi, nel 2015, per l'evento della Reveal Recordings a Nikki Beach, sempre durante la Miami Music Week.