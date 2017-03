Forse non tutti lo sanno, ma esistono delle specie di 'olimpiadi' dei videogiochi. Programmatori e gamers da tutto il mondo si riuniscono per sfidarsi in una serie di eSports, ovvero sport elettronici.

Uno dei principali eventi del genere è l'Intel Extreme Masters, che da 10 anni organizza tornei in tutto il mondo. Quest'anno la destinazione è in Polonia, precisamente a Katowice, dove sono organizzate tre sfide, ognuna riferita ad un gioco diverso: League of Legends, StarCraft II, CS:GO - Counter Strike:Global Offensive.

Per quest'anno, l'evento si è voluto arricchire di una partecipazione di eccellenza. L'IEM ha chiamato Hardwell ad esibirsi nella serata che precederà la finale mondiale di CS:GO, prevista per il 5 marzo.

La cosa interessante è che c'è la possibilità di collegarsi online ed assistere al torneo. Questo gennaio, per la finale major di CS:GO, sono stati registrati oltre un milione di utenti collegati contemporaneamente, per un fenomeno che è diventato di portata mondiale.

Sembra che la scelta di chiamare Hardwell per un evento del genere non sia del tutto casuale. il dj sembrerebbe molto interessato ai videogames, tanto da annunciare la prossima apertura del suo canale Twitch, il portale in cui, iscrivendosi, si possono pubblicare i propri video mentre ci si diletta a giocare, in stile PewDiePie.