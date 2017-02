Essere eletti come il miglior DJ al mondo (secondo DJ MAG) deve essere qualcosa di stratosferico da provare. Sentire il proprio nome urlato dal conduttore dell'AMF come il vincitore, il numero uno, con davanti tutta l'Amsterdam Arena cadere ai tuoi piedi. Hardwell ha vissuto questa emozione ben 2 volte, nel 2013 e nel 2014, ma una volta che sei arrivato in cima all'olimpo dei DJ, che succede? Come proseguire i propri progetti senza il rischio di non deludere i fan? È proprio di questo che tratta il film documentario in questione: I AM Hardwell.

Un vero e proprio zoom nella vita del produttore di Breda, dai momenti a casa in famiglia (con interviste ai genitori e gli amici), alle intere ore passate in sala di produzione, fino ad arrivare agli eventi e i mainstage che infiamma in giro per il mondo. Il motto principale è semplice: If you can dream it, you can do it. Se puoi sognarlo puoi farlo, ed è così che ha realizzato il suo sogno di diventare il DJ numero uno al mondo. La cosa ancora più bella è che puoi guardare questo interessante documentario tramite il portale TV della Red Bull. La compagnia austriaca di energy drink, oltre ad essere presente nei maggiori eventi sportivi, ha espanso i suoi orizzonti alla cultura e la musica. Con l'obiettivo di catturare più target, Red Bull ha così deciso di rendere disponibile a tutti il film documentario di Hardwell, e per vederlo basta cliccare su questo link!