Con la continua evoluzione del complesso mondo dell'elettronica anche Hardwell ha perso se stesso lungo la via in qualche occasione: con le ultime collaborazioni come Creatures Of The Night (Feat. Austin Mahone) e Thinking About You (Feat. Jay Sean), il DJ ha riscosso non troppo successo nel tentativo di sperimentare e proporre nuovi stili musicali.

Robbert ha già annunciato una mega collaborazione con KSHMR per questa estate e più di recente ha fatto un glorioso ritorno alle suo marchio di fabbrica House con la sua ultima hit We Are One (Feat. Jolin Tsai).

La nuova traccia si presta ad essere il perfetto Anthem per i maggiori festival di musica elettronica esistenti e vede la presenza della cantante Jolin Tsai. La meno nota musicista di origini Taiwanesi ha ricevuto diversi Golden Melody Awards da parte di MTV Asia ed è al momento una degli artisti che vanta il maggior numero di vendite in Asia (25 Milioni).

We Are One è stata co-prodotta dagli W&W ed è già stata suonata all'Ultra Music Festival di Miami