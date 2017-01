Hardwell On Air 300 LIVE + Special Guests LIVE.DJHARDWELL.COM #HOA300

Hardwell - Hardwell On Air 300 2017-01-20

Suyano played:

01. Sunnery James & Ryan Marciano & Eddie Thoneick - Drums Of Tobago [ARMADA]

02. Suyano & RIVERO - Otherside [REVEALED]

[00:00] Suyano & RIVERO - ID

04. Dannic & We AM - Move [FONK]

05. ID - ID

06. Suyano vs. Linkin Park - Rewind Numb (Andy & Filipe Silveira Mashup)

Kill The Buzz played:

07. Kill The Buzz - Break The House Down (Hardwell Edit) [REVEALED]

[18:56] Chuckie & Childsplay - Gangster [PLAYGROUND LABEL]

09. Quintino - Underground [SPINNIN']

10. ID - ID

11. Kill The Buzz & Harrison - Once Upon A Time [REVEALED]

Jay Hardway played:

12. Jay Hardway - ID

13. Funkin Matt - Phoenix [SPINNIN' DEEP]

14. Jay Hardway - ID

15. ID - ID

w/ Calvin Harris feat. John Newman - Blame [SONY]

16. Fox Stevenson & Mesto - Chatterbox [SPINNIN']

Wiwek played:

17. JOYRYDE - The Box [FREE]

18. Yellow Claw & Wiwek feat. Lil Debbie - Pop It (ID Remix) [OWSLA]

19. Wiwek feat. Al Rocco & Blow Fever - Rebels VIP

20. ID - ID

21. Wiwek & Moksi - Masta [BARONG FAMILY]

22. ID - ID

23. Hardwell & Wiwek - Chameleon (VIP Mix) [REVEALED]

24. ID - ID

25. Wiwek & Skrillex feat. Eliphant - Killa [OWSLA]

w/ Wiwek & Skrillex feat. Eliphant - Killa (Henry Fong Flip) [OWSLA]

Blasterjaxx played:

26. Wiwek feat. Big Freedia - Cavalry [OWSLA]

27. Blasterjaxx - No Sleep [MAXXIMIZE]

28. Blasterjaxx - Thunderdrums [MAXXIMIZE]

29. Kraantje Pappie - Pompen (Blasterjaxx Remix)

30. ID - ID

31. Blasterjaxx - Do Or Die [MAXXIMIZE]

32. ID - ID

33. Twenty One Pilots - Heathens (Blasterjaxx Remix) [ATLANTIC]

34. ID - ID

35. The Weeknd feat. Daft Punk - Starboy (Blasterjaxx Bootleg) [REPUBLIC (UNIVERSAL)]

36. ID - ID

37. ID - ID

38. ID - ID

39. ID - ID

40. Blasterjaxx feat. Jonathan Mendelsohn - Black Rose [MAXXIMIZE]

Don Diablo played:

41. Don Diablo - Cutting Shapes [HEXAGON]

42. Don Diablo - Switch [HEXAGON]

43. Zonderling - Tunnel Vision (Don Diablo Edit) [HEXAGON]

Hardwell played:

44. Hardwell & Headhunterz - Universe (Working Title) [REVEALED]

45. Olly James - ID

46. ID - ID

47. Row Rocka vs. Hardwell & Jake Reese - Blackbird vs. Run Wild (Hardwell Mashup)

48. Hardwell & W&W - ID

49. Olly James & MOTi - ID

50. KURA - ID

51. W&W - Whatcha Need [MAINSTAGE]

52. Hardwell feat. Chris Jones - Young Again (Dr. Phunk Remix) [REVEALED]

53. Hardwell feat. Jay Sean - Thinking About You (Dr. Phunk Remix) [EPIC AMSTERDAM]

54. Hardwell feat. Amba Shepherd - Apollo (Dr Phunk Remix) [REVEALED]