Il Pagante - TOO MUCH (Video ufficiale e testo)

Il Pagante - TOO MUCH testo



Hey, sai che quando corri sul tapis roulant

Fisso il tuo seno rifatto? Un po', un po' too much

Sono sporco, sputo come Stash



Dopo chiedo scusa ai fan

Se la mia reazione è stata un po', un po' too much

In famiglia, novità, la reaction di papà

Cara Sedici Anni Incinta forse è un po', un po' too much

Super fashion, il tuo blog

Fila all'Apple, nuovo iPhone

Ma se non funziona il touch la reazione è un po' too much



Ma perché parli sempre di Trump?

Ti prego, torna a fare la web star

Sotto le foto citazioni di Kant

Non so ma penso che sia un po' too much



Quando l'ho visto dal vivo sono rimasta sotto shock

Pensavo fosse carino, era bravo con Photoshop

Finto radical chic, che ascolta Indie Rock

E nel duemila e diciassette veste ancora Burlon



Ti bollano, penso sia vero, un dipinto olio su tela

Guajira Guantanamera però quanto se la mena

Parla della sua carriera, Uomini e Donne e telenovela

E quando apre la bocca Welcome to Favelas



Ma perché parli sempre di Trump?

Ti prego, torna a fare la web star

Sotto le foto citazioni di Kant

Non so ma penso che sia un po' too much



A San Siro c'è il concerto dei Coldplay

Ti ci porterei, sai quanto vorrei

Ma ho controllato adesso su TicketOne

Quei prezzi per me sono un po' too much



E andremo a Le Rotonde quando suona Gigi Dag

E giovedì a ballare alla serata del The Club

Con il mal di schiena a forza di fare la dab

Non so ma penso che sia un po' too much



E andremo a Le Rotonde quando suona Gigi Dag

E giovedì a ballare alla serata del The Club

Con il mal di schiena a forza di fare la dab

Non so ma penso che sia un po' too much