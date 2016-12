Il Pagante - Ultimo (Video ufficiale e testo)

Il Pagante - Ultimo testo



Se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo

Mr deejay suona bombe a mano

Se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo

Mr deejay sonno non ne abbiamo

Se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo

Mr deejay sonno non ne abbiamo



Resto a tempo fa

D'inverno giravo al Poggia

Con i fra di Palermo, Salerno e Foggia, mo'

Fai la roccia ma stai sui social

Primo in plaza pure con la pioggia e con

Cocoon, coccoricò e coca

Perdoname madre por mi vida loca

Grido "ultimo" con voce roca,

Dopo torno a casa e non capisco un zzoca



Al contadino non far sapere

Quanto è buona la boccia di Belvedere

Cazzogliene suona Sven Vath

Gente che sviene, gente che va

No no, non ci voglio andare a letto

Voglio andare dove suonano la techno

Tatoo e septum, metal detector

Ti fanno il Rolex, ti danno il Sector



(Ultimo! Ultimo! Ultimo! Ultimo!)

(Ultimo! Ultimo! Ultimo! Ultimo!)

Se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo

Mr deejay suona bombe a mano

Se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo

Mr deejay sonno non ne abbiamo

Se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo

Mr deejay sonno non ne abbiamo



Sbirri in borghese, noi di bassa borghesia

Sempre fuori dall'Amnesia, noi siam pre con l'amnesia

In possesso di un cinquello penso "cosa vuoi che sia"

Se confesso che son messo non ricambiano la cortesia



(E Noi non ce ne andiamo, eeh, ooh)

(E Noi non ce ne andiamo, eeh, ooh)

(E Noi non ce ne andiamo, eeh, ooh)

(E Noi non ce ne andiamo, eeh, ooh)