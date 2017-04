Izi - 4Getu (Video ufficiale e testo)

Izi - 4Getu testo



Se vuoi essere leggero non puoi dimenticare

Non puoi bere lo schifo sennò poi diventi uguale

Non puoi fare lo schiscio su argomenti che non vuoi trattare

Resta fermo lì e poi fatti attraversare

Perché se vuoi essere leggero devi affrontare la merda

Se questa viene a galla, blocca l'ansia e posa l'erba

Falla arrivare a riva e dopo quando si avvicina

Accoglila come un'amica e dopo trattala da serva

Se vuoi essere leggero tu

Scendi a compromessi

No, sempre chiaro

Metti la testa pari con quello che ti circonda

Non affogare la tua pace con la birra bionda (Ehh!)

Non infilare la tua mazza alla prima stronza

Fai quello che vuoi ma abbi rispetto per te

Perché rispetto agli altri sei come il prescelto per me

Niente paura che al mondo niente è perfetto fra gli umani

Imparerete a mettere le ali se viveste da leali

Invece no, col cervello

Invece mo' il tuo potere

Invece bro qua scambiano il lecito con l'illecito

Ci danno da mangiare avanzi

E noi babbi che li mangiamo

Per quanto può andare avanti?

E frà (?) ci siamo

Infrarossi, codice a barre, sbarre

Etichette nei bar di quartiere

Sbarbi con Barbie di diciassette anni appena compiuti

Ma con due tette rifatte

Sembrano scudi di carne

Ma che proteggono?

Niente