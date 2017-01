J-Ax & Fedez - Piccole cose ft. Alessandra Amoroso

J-AX - Piccole cose (feat. Alessandra Amoroso) testo



[Verse 1: Fedez]

Ed io che ho realizzato un sogno il mio più grande orgoglio

Non è la Porsche che ho appena parcheggiato fuori

Per quanto finto il sottoscritto sa di avere vinto

Solo quando ha estinto il mutuo dei suoi genitori

E con un coinquilino condivido la mia stanza

Quello che si dice “Convivere con l’ansia”

Dalla cameretta al camerino

Tutti ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino

Il cuore come un iceberg circondato dalle navi

La paura di affondare scontro fra Titanic

E più parlo d’amore, più non so come amare

Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare



[Hook: Alessandra Amoroso]

Quanti anni ci vogliono per raggiungere l’euforia

Per le piccole cose che non hai ancora

Perché a volte puoi spingerti oltre ogni confine

Arricchire e svuotare un’esistenza intera

E sentirsi felice anche solo ad immaginare

Quelle piccole cose che non hai ancora



[Verse 2: J-Ax]

Quante macchine veloci compriamo in leasing

Che non ci danno l'emozioni della prima bici

Quanti hotel con la piscina e la palestra, doccia ipermoderna

Poi non capisci l’acqua calda e l’acqua fredda

Quando scende la fattanza crisi di coscienza

Vuoi distruggere la stanza Breaking Bed and breakfast

Quanta fatica per salire in cima

Per poi scoprire che c’è poco ossigeno e non si respira

Per riempire buchi riscattare amori mai compiuti

Ci nutriamo dei “mi piace” degli sconosciuti

Con milioni di canzoni in streaming si torna ad ascoltare Sempre quelle che si amavano da ragazzini



[Hook: Alessandra Amoroso]

Quanti anni ci vogliono per raggiungere l’euforia

Per le piccole cose che non hai ancora

Perché a volte puoi spingerti oltre ogni confine

Arricchire e svuotare un’esistenza intera

E sentirsi felice anche solo ad immaginare

Quelle piccole cose che non hai ancora



[Bridge: Fedez & Alessandra Amoroso]

Sentirsi talmente persi forse non ci fai attenzione

Mi rifugio nei miei versi ma è solo un’altra distrazione

Sentirsi talmente persi forse non ci fai attenzione

Quelle piccole cose che non hai ancora

Che non hai ancora

Che non hai ancora

Perché a volte puoi spingerti oltre ogni confine

Arricchire e svuotare un’esistenza intera



[Outro: Alessandra Amoroso]

Quanti anni ci vogliono per raggiungere l’euforia

Per le piccole cose che non hai ancora

E sentirsi felice anche solo ad immaginare

Quelle piccole cose che non hai ancora