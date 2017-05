J-AX - Senza pagare (Video ufficiale e testo)

J-AX - Senza pagare testo



[Intro: J-Ax]

Da ragazzini era normale non avere soldi

E prima di ordinare controllare il portafogli

Professor X, Batman, Iron Man e Iron Fist

Supereroi ma pieni di quattrini

Darth Vader, Lex Luthor, Joker, Harley Quinn

Mi piacciono molto di più i cattivi



[Verse 1: J-Ax]

So cosa vuol dire "non arrivo a fine mese"

Questo è il mio film, zio, ho fatto io le riprese

Non ti piace ma reagisco alle tue offese

Un regista che risponde male: Martin Scortese

Ra-ta-ta-ta, qui nessuno ti dà

Una mano quando serve, come Trump con la Merkel

Meglio dire cose che fan ridere

Per la verità c'è omertà



[Hook: J-Ax]

Come il crimine, senza regole

Come le ragazze con il grilletto facile

Entriamo senza pagare

Come dei calciatori di Serie A

Ci guarda tutto il locale

Ma alla fine nessuno ci toccherà

Come il crimine



[Verse 2: Fedez]

Partito con la zattera, adesso sto in barca, frà

Ma resto il figlio di due cuori e un mutuo in banca, frà

Due [?] sperduti gridavamo a [?]

Senza abiti di marca, con la vita che ti sfianca

Andavo al nido

Con mamma e papà appesi ad un fido

Essere indebitati già da feto

Nascondono la polvere sotto il decreto, sotto il decreto

Con un low cost per Ibiza

E il Blue Tornado di Gardaland

Le lezioni di Visa seduti all'ultimo Bancomat

Dalla lotta di classe alla botta di tasse

Comunisti col Rolex!



[Hook: J-Ax]

Come il crimine, senza regole

Come le ragazze con il grilletto facile

Entriamo senza pagare

Come dei calciatori di Serie A

Ci guarda tutto il locale

Ma alla fine nessuno ci toccherà

Come il crimine



[Verse 3: T-Pain]

We used to be begging for work

Now we feel like we don't need to have any work

We hit the fast got spot with no dollar

Now we getting mad at the [?]

Straight from walking to a Lambo

[?]

I'ma ballin' tell me in a good day

Now I feel good in a good way

I like it, ayy, she like it, ayy

And everything came right on time

On time



[Hook: J-Ax]

Come il crimine, senza regole

Come le ragazze con il grilletto facile

Entriamo senza pagare

Come dei calciatori di Serie A

Ci guarda tutto il locale

Ma alla fine nessuno ci toccherà

Come il crimine