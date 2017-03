La storia del progetto discografico Jack U è iniziata nel 2013 quando Diplo e Skrillex si sono trovati a condividere il palco del Mad Decent Block Party di San Diego dove hanno suonato diverse tracce di genere dubstep ed una prima versione di quella che poi sarebbe stata la loro collaborazione con AlunaGeorge: To U.

Il duo si è potuto poi esibire in diversi festival di tutto il mondo come l'Ultra Music Festival di Miami nel 2014 e nel 2015 pubblicando in seguito il loro primo album intitolato Skrillex & Diplo Present Jack U.

In seguito ai recenti avvenimenti che hanno visto Skrillex riunirsi con la sua rock band From Fist To Last i lavori con Diplo si sono interrotti. Il dj/produttore statunitense, dopo l'ultima esibizione degli Jack U, ha scritto in un tweet in cui comunicava che quella sarebbe stata la loro ultima esibizione, tweet che è stato poi rapidamente cancellato. Infine il progetto è arenato.

Diplo Risponde

Il sito inthemix ha avuto la possibilità di partecipare ad un Q&A con Diplo che alla richiesta di uno degli utenti circa futuri lavori con il progetto Jack U ha dichiarato

"Lo Spero. Adesso sto solo facendo della roba con i Major Lazer e con me stesso. La questione con Skrillex è complicata per via dell'Atlantic Records. Skrillex è registrato sotto quella etichetta ed è difficile fare quella label. Odio le grosse label e non voglio fare niente con loro. Insomma è difficile."

Il Futuro degli Jack U

Nulla di fatto quindi, pare che comunque non ci sia odio tra i due djs e che siano entrambi ben disposti a future collaborazione con il loro Alias. Non resta che aspettare e sperare...