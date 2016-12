Canzoni inedite, versioni mai rilasciate al pubblico e innumerevoli remix riuniti assieme in un enorme raccolta. Questo è l'incredibile lavoro di un utente di Reddit di nome /r/skrillex/ che ha catalogato in base agli anni opere risalenti anche al remoto 2005, quando l'artista americano non usava l'attuale pseudonimo Skrillex ma il suo vero nome Sonny Moore.

Inoltre esse includono anche varie tracce non ufficiali del gruppo composto assieme a Diplo con il nome di Jack Ü. Una fra tutte ha attirato l'attenzione dei fan e si tratta di una canzone suonata una sola volta dal vivo, prodotta assieme ai Florence + The Machine, che prende il nome di "Constellation". Che esso sia il vero nome non si ha la certezza, così come non si sa se, e quando, questo capolavoro verrà reso pubblico ufficialmente.

Vi alleghiamo di seguito il link dalla quale trovarle prima che vengano rese impossibili da trovare: https://mega.nz/#F!1d8ghSgR