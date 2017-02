JAUZ - Live @ BOOTSHAUS

Jauz @ Beats x Bass x Cologne, Bootshaus Cologne, Germany 2016-10-19

01. Jauz - Jaws Theme [FREE]

02. Jauz x Eptic - Get Down [SPINNIN']

03. Jauz & Ephwurd - Rock The Party [SPINNIN']

04. Eptic - Spellbound (LOUD ABOVT US! Bootleg) [NEVER SAY DIE]

05. BASSTRICK - King Bass [GOLD DIGGER]

06. Chuckie - Who's Ready To Jump [BIG BEAT]

w/ Tiësto & Jauz - Infected [MUSICAL FREEDOM]

07. DJ Snake - Propaganda (Jauz Remix) [FREE/POLYDOR]

08. Michael Sparks - Ja Rasta [PANDA FUNK]

09. Major Lazer feat. Busy Signal & The Flexican & FS Green - Watch Out For This (Bumaye) [SECRETLY CANADIAN]

w/ Major Lazer feat. Busy Signal & The Flexican & FS Green - Watch Out For This (Bumaye) (Antrox Bootleg) [SECRETLY CANADIAN]

10. Jauz & Crankdat - I Hold Still [FREE]

11. Garmiani - Bomb A Drop [DIM MAK]

[12:23] Skrillex & Wolfgang Gartner - The Devil's Den (VIP) [BIG BEAT]

13. D.O.D - Taking You Back (Afrojack Edit) [WALL]

14. Oliver Heldens & Shaun Frank feat. Delaney Jane - Shades Of Grey (Ephwurd Remix) [SPINNIN' REMIXES]

15. Jauz & San Holo - OK! [MONSTERCAT]

16. The Chainsmokers feat. Halsey - Closer (Jauz Remix) [SONY]

17. Dillon Francis feat. TJR - What's That Spell [COLUMBIA]

w/ Chocolate Puma & Tommie Sunshine feat. DJ Funk - Scrub The Ground [HELDEEP]

18. CAZZTEK - Keep On Dancin [GLO]

19. Tchami - Siaw [FFRR]

20. Ace Hood vs. Tiga & Jauz - Bugatti vs. Bugatti (Jauz Mashup) [CASH MONEY / TURBO]

21. HI-LO - Renegade Mastah [HELDEEP]

22. Dillon Francis & Kill The Noise - Dolphin On Wheels (Moksi Remix) [OWSLA]

23. Jauz & Megalodon - Shark Attack [FREE]

24. Jauz vs. Route 94 vs. Botnek & Savage Skullz - Feel The Volume Love (Henry Fong Mashup) [DIM MAK / RINSE / MAD DECENT]

[28:00] Jauz - ID

26. Jauz & Netsky - Higher [ULTRA]

27. Jauz x Ghastly - Ghost 'N' Sharks [FREE]

28. Blonde feat. Alex Newell - All Cried Out (Señor Roar Bootleg) [FFRR]

29. Storm Queen - Look Right Through (MK Dub III) [DEFECTED]

30. Habstrakt - My People [NEVER SAY DIE]

31. O.T. Genasis - CoCo (Jauz 60k ILYSM Bootleg) [ATLANTIC]

32. Kill The Noise - FUK UR MGMT [OWSLA]

33. Moksi - Lights Down Low [BARONG FAMILY]

34. Valentino Khan - Deep Down Low [OWSLA]

35. JOYRYDE - Fuel Tank [FREE]

[39:40] Martin Solveig & GTA vs. Lema & Shafer & Roxanne Emery & Jauz - Intoxicated vs. Summer Air (Jauz Mashup) [SPINNIN' DEEP / MAGIK MUZIK]

37. Kanye West - All Day [G.O.O.D MUSIC]

w/ RiFF RAFF - Tip Toe Wing In My Jawwdinz (Jauz Remix) [MAD DECENT]

38. Reid Stefan - For The Birds (Ray Volpe Bootleg) [DIM MAK]

39. Coldplay - Fix You [PARLOPHONE]

40. Major Lazer & DJ Snake feat. MØ - Lean On (Dillon Francis & Jauz Remix) [MAD DECENT]

41. Wiwek & Skrillex feat. Eliphant - Killa (Slushii Remix) [OWSLA]

[48:00] Skrillex & Team EZY feat. NJOMZA - Pretty Bye Bye (Dion Timmer Remix) [OWSLA]

43. Corona - Rhythm Of The Night [ZYX]

w/ French Montana feat. Rick Ross & Drake & Lil Wayne - Pop That (Acappella) [INTERSCOPE]

w/ Flux Pavilion - I Can't Stop [CIRCUS UKF]

w/ Darude - Sandstorm (Dapp Sand In My Bootleg) [NEO RECORDS]

w/ Flux Pavilion - I Can't Stop (Ekali Tribute) [CIRCUS UKF]

44. Cascada - Everytime We Touch [ROBBINS]

w/ Wavedash - Like That [NEST]

45. The Frim - Swipe My Swords [ROTTUN]

[52:10] Dillon Francis & What So Not feat. Dawn Golden - Arrows [SWEAT IT OUT!]

[53:18] RL Grime - Core (Dion Timmer Edit) [WEDIDIT]

w/ Excision & Dion Timmer - Final Boss (Acappella) [FREE]

48. Knife Party - PLUR Police (Jauz Remix) [EARSTORM]

[56:50] Tisoki - Adrenaline [SELF RELEASED]

50. Flosstradamus & GTA feat. Lil Jon - Prison Riot [ULTRA]

w/ Zomboy - Like A Bitch [NEVER SAY DIE]

51. Keys N Krates - All The Time (Tove Lo Flip) [FREE]

[59:37] Skrillex - Untitled DJ Tool [OWSLA]

53. Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee) [SKOOBY]

w/ Getter - Rip N Dip [OWSLA]

54. Marshmello - Alone (Slushii Remix) [MONSTERCAT]

55. Young Jeezy feat. Kanye West - Put On [ISLAND DEF JAM]

w/ Jack Ü feat. Bunji Garlin - Jungle Bae [ATLANTIC]

w/ Skrillex - True Gangsters (Jauz Remix) [FREE]

56. Valentino Khan & Skrillex feat. Kstylis - Slam Dunk [OWSLA]

[64:36] Adventure Club feat. Yuna - Gold [SONY BMG]

w/ Cesqeaux & KAYZO - Home [BARONG FAMILY]

58. Calvin Harris - Summer (Diplo & Grandtheft Remix) [MAD DECENT]

w/ Dirty Audio & Rickyxsan - Gettin' That [MAD DECENT]

59. Excision & Space Laces - Throwin' Elbows [ROTTUN]

60. Bro Safari - Follow (Zomboy Remix) [FREE]

61. Flux Pavilion & Doctor P feat. Jarren Benton - Party Drink Smoke [CIRCUS UKF]

62. AFK - Gleam Eyes [FIREPOWER]

w/ MNEK & Zara Larsson - Never Forget You (Acappella) [TEN]

63. Benny Benassi feat. Gary Go - Cinema (Skrillex Remix) [ULTRA]

w/ Wavedash - Bang [OWSLA]

64. Queen - We Will Rock You [UNIVERSAL]

w/ Skrillex & MUST DIE! - VIP's [OWSLA]

65. The White Stripes - Seven Nation Army (Ookay Bootleg) [XL]

w/ Dizzee Rascal & Calvin Harris - Hype [DIRTEE STANK]

66. Sebastian Ingrosso & Tommy Trash - Reload [REFUNE]

w/ Jauz - ID

67. Calvin Harris feat. Rihanna - This Is What You Came For [SONY]

w/ Crankdat - U Got Me [FREE]

68. AC/DC - Thunderstruck [ATCO]

w/ ID - ID

69. Porter Robinson & Mat Zo - Easy [MINISTRY OF SOUND/ANJUNABEATS]

w/ Skrillex & Jauz feat. Fatman Scoop - Squad Out (VIP) [OWSLA]

70. Daft Punk - Harder Better Faster Stronger [VIRGIN]

w/ Skrillex & Jauz feat. Fatman Scoop - Squad Out [OWSLA]

[84:22] Ookay - Thief (DIV/IDE Remix) [FREE]

w/ Ookay - Thief [FREE]

72. Twenty One Pilots - Ride [WARNER]

w/ graves & Coolights - Say Things (Crankdat Re-Crank) [FREE/MASHBUK]

73. La Roux vs. RL Grime - In 4 The Scylla (Senor Roar Edit)

w/ Skrillex feat. Rick Ross - Purple Lamborghini [ATLANTIC]

74. Kendrick Lamar - M.A.A.D City [AFTERMATH]

w/ Boombox Cartel & QUIX feat. Anjulie - Supernatural [MAD DECENT]

75. Skrillex feat. Niki & The Dove - Ease My Mind (GTA Bootleg) [OWSLA]

76. The Chainsmokers feat. Daya - Don't Let Me Down (Spag Heddy Remix) [COLUMBIA]

77. Jack Ü feat. AlunaGeorge - To Ü [ATLANTIC]

78. Excision & Dion Timmer - Final Boss [FREE]

79. Sigma - Nobody To Love [3BEAT]

w/ Snavs - Time [MONSTERCAT]

80. Porter Robinson feat. Bright Lights - Language (Jauz Remix) [BIG BEAT]

81. Knife Party - LRAD (The Prototypes Bootleg Remix) [EARSTORM/BIG BEAT]

[101:10] ID - ID

[101:31] Jauz & Netsky - Higher (The Prototypes Remix) [ULTRA]

84. DJ Hazard & Distorted Minds - Mr. Happy [PLAYAZ]

