Jennifer Lopez - Ni Tú Ni Yo (feat. Gente de Zona) (Video ufficiale e testo)

Jennifer Lopez - Ni Tú Ni Yo (feat. Gente de Zona) testo



Gente de Zona!

Lo mejo que suena ahora

Jlo



Como en la vida, el amor es así

Nace de la nada y se convierte en todo

Nunca imaginé enamorarme así

No tenías previsto sentir amor



El amor es así

Inspirador, cautivador

Conmovedor, provocador

Y a veces tentación



El amor es así

Controlador, es dictador

Emocionante, apasionante

Depredador



Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ay, no hagamos caso a la gente

Ellos no saben lo que se siente

Cuando estamos juntos tú y yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Nos dimos cuenta de lo que hicimos

Y tu corazón es testigo

Dime qué fue lo que pasó

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo



Nada de lo que hagamos ahora es inmoral

Porque Cupido ya flechó

Si el amor es inmortal

Entonces la inmortalidad nos eligió

Tus labios son agua pura

Y mi cama refleja el Kamasutra

Me gusta mi cama

Pero prefiero la tuya





El amor es así

Inspirador, cautivador

Conmovedor, provocador

Y a veces tentación



El amor es así

Controlador, es dictador

Emocionante, apasionante

Depredador



Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ay, no hagamos caso a la gente

Ellos no saben lo que se siente

Cuando estamos juntos tú y yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Nos dimos cuenta de lo que hicimos

Y tu corazón es testigo

Dime qué fue lo que pasó

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo



Que sea lo que Dios quiera

Yo quiero vivir contigo

Lo hacemos a tu manera

Porque a mi me da lo mismo

Que sea lo que Dios quiera

Yo quiero vivir contigo

Lo hacemos a tu manera





Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ay, no hagamos caso a la gente

Ellos no saben lo que se siente

Cuando estamos juntos tú y yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Nos dimos cuenta de lo que hicimos

Y tu corazón es testigo

Dime qué fue lo que pasó

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo





Que sea lo que Dios quiera

(Yo te lo dije)

Lo hacemos a tu manera

Que sea lo que Dios quiera

(Lo mejor que suena ahora)

Lo hacemos a tu manera

(Desde Cuba )