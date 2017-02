La febbre da 51esimo Superbowl inizia sempre con i mitici spot, pagati cifre astronomiche, che passano fra un touchdown e un altro. Le aziende si svenano per cinque secondi - o giù di lì - di pubblicità, e, per questo, lo sforzo creativo deve valere quello economico.

T-Mobile ha così deciso di mettere insieme due giganti della musica nord americana: Skrillex e Justin Bieber. Il primo per l’arrangiamento musicale dello spot, il secondo come attore. La pubblicità ripercorre la storia delle esultanze da football americano dall’età della pietra fino ai giorni nostri, narrate dal giovane talentino canadese, in quella chiave comica tipica degli spot da Superbowl.

Non è certo la prima volta che Bieber e Skrillex mettono in piedi un progetto insieme. I due avevano già collaborato registrando la hit “Where are Ü now” e per l’ultimo album di Justin Bieber Purpose. In realtà la traccia usata per lo spot, Children, non porta solo la firma di Skrillex. Insieme a lui hanno prodotto BLOOD, Maejor e Nico Stadi. Non c’è da scherzare: quando si parla di Superbowl non si bada a spese.

Giusto per la cronaca, e per chi interessa qualcosa della partita in sé: il match tra New Englad Patriots e Atlanta Falcons è in programma per questa domenica, 5 febbraio, all’NRG Stadium di Houston, Texas. E per quest’anno, l’ambitissimo e richiestissimo spazio dell’intervallo sarà riservato all’esibizione di Lady Gaga.

Per chi non volesse perdersi la performance, potrà collegarsi al canale 204 di Sky, a partire dalle 23, o vederlo in chiaro su Italia 1 dalle 23:35.

Ecco il video di T-Mobile.