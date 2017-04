Justin Bieber non è più tanto estraneo al mondo della musica elettronica: qualche anno fa la sua collaborazione Where Are Ü Now con Skrillex e Diplo nel progetto Jack Ü segnò una svolta per la sua carriera la quale lo portò a lavorare con artisti quali Dj Snake e Major Lazer.

Dal 2016 Justin Bieber è stato inoltre impegnato nel suo tour per promuovere Purpose (il suo ultimo lavoro discografico) che ha toccato e toccherà diverse date in tutto il mondo.

Purpose Tour 2017

A maggio Bieber si esibirà a Mumbai (in India) e, dopo aver ospitato per le date australiane il dj olandese Martin Garrix, sarà affiancato da un nuovo supporter che lo accompagnerà in questa data. L'artista in questione ha annunciato la sua presenza al concerto via Twitter qualche giorno fa:

Really excited to go back to India in May!! Supporting @justinbieber on his Purpose World Tour 🔥🙏🏼 pic.twitter.com/vrjxVRcq9A — Alan Walker (@IAmAlanWalker) April 13, 2017

Alan Walker, noto per la sua canzone di enorme successo Faded, sarà quindi il nuovo ospite del Tour di Bieber. Il giovane dj tedesco ha avuto già l'onore di aprire alcuni concerti di Rihanna nel corso della sua carriera oltre ad essere uno degli artisti che vanta il miliardo di visualizzazioni su YouTube.