Kaaris - Contact (Video ufficiale e testo)

Kaaris - Contact testo



Tous les jours j'te tiens sur Snap

Un d'ces quatre faudra qu'on s'capte

Marre de te courir après sur Twitter

Donne un RDV, je serai à l'heure

J'mets la clé dans le contact

J'mets la clé dans le contact

J'mets la clé pour démarrer les monteurs

J'cherche la clé pour démarrer ton cœur

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah (yeah yeah)

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah (yeah yeah)





Baby girl zango et le dozo

Je peux tout supporter j'ai un gros dos

N'ai pas peur, je suis créditeur

Pour t'avoir ils vont t'mentir, qu'ils sont producteurs

Je veux juste qu'on fasse, un tour du tiekar

Mes quatre vitres sont teintées parce que je suis tricard

Les baceux courent comme des poulets fermiers

C'est p't'être le futur père de tes enfants qu'ils veulent enfermer

J's'rai dans l'VIP, tu vas m'reconnaître

Mon gamos est c'lui qui passe dans l'ciel comme une comète

Pas d'temps à perdre, avec les commères

Laissez-nous vivre comme on veut, et niquez vos mères

J'te récupère à la sortie de ton XXX

Faudra qu'tu t'assois à l'arrière avec le cosy

Chacun de mes mouvements les atrophie

J'rêve de mettre ton boule en i comme Valentino Rossi



