Non manca molto all'inizio dell'Ultra Music Festival, l'evento clue di Miami che vedrà riunirsi insieme alcune fra le più grandi star della musica elettronica mondiale. Uno degli headliner dell'evento sarà KSHMR, nome d'arte di Nies Hollowell-Dahr, dj e produttore nato a Berkeley, California. Per l'evento, KSHMR lo vedremo sul palco dell'Ultra venerdì 24 marzo, primo giorno del festival.

Ma la notizia è un'altra. A circa una settimana dall'apertura delle danze, ecco che giunge a noi un freschissimo singolo che KSHMR ha rilasciato di recente e prodotto insieme agli artisti olandesi Crossnaders. Si intitola Back to Me, e al pezzo ha contribuito anche Micky Blue, cantante pop londinese dalla voce molto soul.

Un inizio soft e molto melodico, accompagnato dalle note vocali della ragazza inglese, prende molto presto i ritmi electro house tipici di KSHMR, diventando decisamente più aggressivo col passare dei secondi. Il n.12 della classifica dei top dj 2016 di Dj Mag lancia così, strategicamente, un nuovo pezzo alle porte dell'Ultra, dove siamo abbastanza sicuri che proporrà il live della track.

KSHMR rilascia il nuovo singolo Back To Me con Crossnaders

Disponibile su soundcloud, il brano Back To Me sembra essere costruito apposta per un'occasione come il festival di Miami, per far scatenare a ritmo house i migliaia che saranno presenti. KSHMR salirà sul palco verso le 8 della sera del primo giorno di festival. Il nuovo singolo, prodotto da Spinnin' Records, è stato rilasciato dall'etichetta il 17 marzo.

Crossnaders: "Che emozione lavorare con KSHMR"

Il trio di dj dalle terre olandesi non ha certo nascosto la sua emozione nel produrre il singolo insieme a KSHMR. "E' un grande onore lavorare a fianco ad un grande artista come KSHMR", hanno detto nel corso di un'intervista. "Ci ha dato l'opportunità di lavorare con lui sui bellissimi vocal di Micky Blue. Abbiamo fatto avanti e indietro col pezzo, e l'abbiamo ultimato in breve tempo. KSHMR tuttavia non era soddisfatto a pieno. Allora si è chiuso in studio e l'ha messo a posto. Il resto è storia"