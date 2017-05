In un periodo dove generi più alla moda come la future bass, la trap o la future house stanno sempre di più prendendo il sopravvento sulla scena musicale elettronica, ci sono due personaggi dell'EDM-star system che non sono totalmente d'accordo, e l'hanno dimostrato nel migliore dei modi, con la musica. Hardwell e KSHMR, dopo tanti rumors e probabilmente dopo la volontà dei fan curiosi di sentire cosa potrebbe uscire dai 2, hanno finalmente confermato, per poi riprodurre per la prima volta, la loro esclusiva collaborazione. I primi al mondo a godere di questo privilegio sono stati i cileni, che all'Andes Special di Santiago, hanno goduto dell'ascolto di Power (il probabile nome di questa collaborazione). Vedere per credere.

Un brano indubbiamente progressive house, dalle tonalità epiche e gloriose, che i fan hanno accolto con molta positività ed energia. Non si sa bene quando i 2 si siano incontrati in studio per produrla, e tanto meno quando la rilasceranno ufficialmente. Ri-ascoltandola più volte, vien da immaginare che quasi sicuramente ci potrebbe essere in futuro un remix hardstyle, magari di Dr. Phunk, che ultimamente ha ri-editato alcuni brani di Robbert Van de Corput. Se appunto il boss della Reaveled Recordings ha realizzato un dj-set all'Ultra Music Festival molto potente dalle forti influenze hard bass, KSHMR dal punto di vista stilistico si è superato: nei pressi del Live Stage, con una scenografia spettacolare, ha realizzato quello che quasi sicuramente è stato il suo miglior set in assoluto, e pensare che il primo anno della sua carriera non ha mai rivelato il suo volto nè tanto meno si è esibito su qualunque stage. In attesa di ulteriori informazioni di Power, ascoltiamoci i loro DJ-set all'Ultra.