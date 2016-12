È vero che i numeri non sono tutto, ma nella discografia contano, eccome se contano. E in questa fine anno arrivano i dati della radiofonia nazionale, diffusi dal servizio EarOne che ha stilato la Top 100 Radio AirPlay 2016 anche per la musica Dance. I dati riguardano le rilevazioni effettuate tra l’1 gennaio e il 19 dicembre 2016 e la posizione finale nella classifica è basata sul punteggio totale di ogni brano, ponderando il numero di passaggi e il dato di audience.

Quali sono i pezzi dance più suonati in Italia? A sbaragliare la concorrenza è This Girl di Kungs vs Cookin’On , che si attesta in vetta alla classifica annuale con un punteggio pari a 2308570,958 e 47500 passaggi totali.

Al secondo posto si piazzano i DNCE con Cake by the Ocean che hanno totalizzato 1865393,451 punti con 41501 passaggi radiofonici; medaglia di bronzo, invece, al giovane Alan Walker con la sua Faded, che negli ultimi dodici mesi è stata suonata dalle radio nazionali 40024 volte ottenendo un punteggio pari a 1793387,263. Primo italiano in classifica, al sedicesimo posto, è Fabio Rovazzi con la hit Andiamo a comandare che ha segnato 679404,208 punti con 18166 passaggi radio.

Ecco le prime 20 posizioni della Top 100 Radio AirPlay 2016 – Dance (con indicazioni del punteggio e dei passaggi radio):