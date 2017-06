È un anno pieno di collaborazioni per Kygo che ha iniziato questo 2017 con un Featuring di Selena Gomez in If Ain't You per poi dedicarsi al brano realizzato assieme alla cantante inglese Ellie Goulding.

Con la sua ultima esibizione al XS di Las Vegas, il DJ norvegese autore del popolare brano Firestone ha dato un assaggio di pochi secondi di quello che sembra essere il suo prossimo lavoro con John Newman.

In una delle ultime Instagram Stories si può sentire un assaggio del prossimo release di cui circola già una copia in rete da tempo, la traccia porta il titolo di Never Let You Go che è stata suonata anche durante il set di Kygo all'Ultra Music Festival di quest'anno. La data di release ufficiale è ancora sconosciuta.

Ecco la Storia di Instagram