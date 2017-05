Il primo step è stato compiuto con l'official audio di First Time, adesso è il momento di compiere quello successivo. Kygo ed Ellie Goulding annunciano l'uscita imminente del video che verrà associato alla traccia prodotta in collaborazione tra i due. Ancora non ci sono date da cerchiare in rosso sul calendario, ma l'impressione è che si tratti di una dead-line particolarmente immediata.

A confermare il lavoro in dirittura d'arrivo sono proprio i diretti interessati. Il produttore norvegese ha pubblicato una foto su Instagram, che corrisponde ad uno scatto dei due artisti sul set e che lascia intendere uno scenario elaborato e quasi esoterico. La cantante britannica, invece, ha scelto Twitter: altro frame, stessa chiave in stile dark ma stavolta in un campo di fiori.

'First Time' music video coming soon🎶 A post shared by Kygo (@kygomusic) on May 12, 2017 at 11:34am PDT

First Time video coming :) 🌼🌼🌼 pic.twitter.com/zRIHdnDIt2 — Ellie Goulding (@elliegoulding) May 12, 2017

Nonostante il video non sia ancora stato reso noto, First Time ha già fatto breccia nel panorama musicale internazionale. Il flusso creato da YouTube e Spotify ha catapultato la traccia nella Top 10 di Billboard, categoria Electronic. Le strategie scelte da Ellie Goulding e soprattutto da Kygo, che si appresta quindi a lanciare la campagna per il secondo singolo del suo prossimo album dopo It Ain't Me con Selena Gomez, sono pronte a raccogliere i frutti durante un'estate che può riportare entrambi al vertice.