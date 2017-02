Chi ha tempo non aspetti tempo. È questo, il motto a cui si affida chi è in procinto di sbancare l'industria musicale in vista dell'estate. Che sia per la stagione più calda, che sia per il resto del 2017, un accostamento particolarmente intrigante comincia a circolare sul web. Lo studio di Kygo avrebbe ospitato la voce di Selena Gomez per un brano da lanciare nei prossimi mesi, se non nelle prossime settimane.

A lanciare l'esca è proprio la cantante statunitense, che ha registrato una traccia sotto l'egida della ASCAP, ovvero la American Society of Composers, Authors, and Publishers. Nulla di strano, se non fosse che tra i produttori indicati come detentori del brano ci sia anche il nome dell'artista norvegese. Una foto dei documenti di registrazione è già in circolazione su Twitter, confermando quanto emerso negli ultimi giorni ma non specificando dettagliatamente le modalità attraverso cui avverrà la release ufficiale.

Per questo motivo, la notizia di una collaborazione rimane esattamente a metà strada: è più dei semplici rumors, ma qualcosa in meno di un'ufficialità. Nel mezzo, il lavoro già portato a termine da Selena Gomez, per quel che riguarda la parte vocal, e da Kygo, nell'ambito della produzione della base. Il titolo in questione è It Ain't Me, in attesa di sapere se rimarrà il nome definitivo o se si tratta di una scelta provvisoria. Nel frattempo, si sprecano le previsioni sull'impatto che avrà sul pubblico: riusciranno a spodestare la coppia Calvin Harris-Rihanna? Molto dipenderà dalla scelta del lancio, l'estate comincia a farsi rovente già da febbraio.