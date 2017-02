Non si può dire che sia uno dei duetti canori meglio riusciti nella storia della musica. Ad ogni modo, l'effetto è particolare.

Il celebre Vin Diesel si è trovato a fare il controcanto nell'ultimo brano di Kygo e Selena Gomez, It Ain't Me. Annunciato dal suo twitter, il Dom Toretto di Fast & Furious si è mostrato molto eccitato da questa nuova possibilità offertagli dal dj norvegese.

You are going to be as shocked as I am... Kygo the magician just took my voice and added it to his new track. Speechless.