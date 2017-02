Ci credereste che tutta la sua tecnica, le sue conoscenze musicali nelle produzioni al computer le ha imparate sui tutorial su YouTube? Incredibile ma vero, e con il suo talento e la sua visione ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Dalla fredda Norvegia, Kyrre Gørvell-Dahll ha scolpito i cuori degli ascoltatori per i suoi suoni caldi e armoniosi, tipici della tropical house, creando un suo stile di produzione inconfondibile all'ascolto. Probabilmente è uno dei pochi produttori che si riconosce al solo ascolto di ad ogni suo brano realizzato. E pare che dopo la sua ascesa non voglia rallentare dopo il successo del suo album di debutto "Cloud Nine" e con la recentissima uscita del suo nuovo singolo con Selena Gomez. È il momento di scoprire i suoi migliori 10 brani.

10 - Ed Sheeran - I See Fire (Kygo Remix)

Quando ancora era ben poco conosciuto, il norvegese nato a Singapore già si dilettava remixando brani di spessore internazionale, e ascoltandola si può intuire un accenno del suono che là contraddistinto nel corso del tempo e di quanto sia musicalmente coerente allo stile con cui si è presentato al grande pubblico. Se sommiamo questo alla poetica di Ed Sheeran il tutto è ancora più piacevole.

9 - Here For You feat. Ella Henderson

Conosciuta inizialmente come inno dell'Ultra Music Festival 2015, il brano ha subito la delicata evoluzione con la voce della bella Ella. È bello vedere di quanto sia armoniosamente spietato questa melodia, abbastanza forte per stringersi all'anima e accattivante al punto da non toglierla più dalla testa.

8 - Carry Me feat. Julia Michaels

Forse uno dei brani più significativi di Cloud Nine, con quella melodia che dà un tono colorato, con un'energia giocosa. Una positività trasmessa anche nei testi e soprattutto nel video musicale, così forte che non ricollegarsi alle memorie delle estati passate è impossibile.

7 - Coming Over with Dillon Francis feat. James Hersey

Ok, alla lettura dei brani presenti in "This Mixtape Is Fire" del DJ losangelino, dopo i nomi di Skrillex o Calvin Harris, vedere spuntare anche Kygo è stato un po' uno shock. Cosa potrebbero creare il paladino indiscusso della moombahton con i suoi DJ set eclettici ed esplosivi, con il produttore che più rappresenta la tropical house nella sua essenza e popolarità? É uscito qualcosa di davvero interessante, un brano spensierato ma allo stesso tempo toccante, con i suoni che più si avvicinano a Dillon (giustamente essendo il suo EP) ma dove si può pienamente percepire il tocco di Kygo.

6 - Syn Cole - Miami 82 (Kygo Remix)

Pensatela come volete, ma se qualcuno dovesse chiedervi qual è il brano che racchiude di più l'essenza della tropical house di Kygo, questo brano è il nominato numero uno. Qualcosa di a dir poco rilassante al solo ascolto, ancor di più davanti a un tramonto sdraiati e con un cocktail in mano, non c'è niente di meglio (e a Miami possibilmente, ovvio).

5 - Raging feat. Kodaline

Se si dovesse essere in procinto di partire per una grande avventura con lo zaino alle spalle, molto probabilmente questo brano è ad-hoc. E se hai giocato a FIFA puoi confermare. Sarà il ritocco della chitarra iniziale, o la voce rilassante ed energetica di Kodaline, ma questo brano è magia.

4 - Stay feat. Maty Noyes

Spensieratezza allo stato puro. La voce di Maty è una culla di felicità, dove il produttore norvegese ha saputo benissimo crearci intorno una melodia davvero emozionante. Probabilmente la canzone perfetta per calmarsi dopo momenti agitati.

3 - Stole The Show feat. Parson James

C'è quasi da ridere se si pensa di come il titolo sia più o meno coerente con la sua carriera, ovvero rubare la scena. Perchè è stato a grandi linee così. Partito dal nulla e con solo Logic Pro, ha saputo far prevalere il suo talento con il pianoforte e poter metterlo in centro a tutto il suo progetto. Il tutto, per poter così rubare la scena nel panorama dell'elettronica in primis e poi nel pop. Un brano che trasmette felicità senza dubbio.

2 - It Ain’t Me feat. Selena Gomez

Si lo sappiamo, è uscita solo da una settimana. Lasciando perdere il fatto che ci sia la voce della splendida Selena Gomez, il personaggio più seguita sui social al mondo, il che significa che è la collaborazione più importante per Kygo, questo brano non ci esce più dalla testa. Un ritmo trascinante, dove si sente più che mai l'impronta del suono del produttore norvegese, in piena armonia con la voce della ex stella della Disney. Noi scommettiamo già che sarà ai vertici delle classifiche mondiali, e probabilmente uno dei tormentoni della prossima estate.

1 - Firestone feat. Conrad Sewell

Si tratta del più grande successo di Kygo, la prima canzone che salta in mente a qualunque ascoltatore di musica che pensa a lui. Tutto quello che c'era da dire du questo brano è stato detto e ripetuto dai maggiori media. In poche parole: mette d'accordo tutti.