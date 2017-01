Laura Pausini - Chiedilo al cielo (Video ufficiale e testo)

Laura Pausini - Chiedilo al cielo testo



Era meglio non farsi promesse sotto la pioggia

Perché nulla si appoggia al bagnato senza cambiare

Non c'entra il perdono credi

A volte non basta la capacità

Di mettere ali ai piedi

Il tempo è imbattibile in velocità



Chiedilo al cielo

Forse ce lo dirà

Cosa succede contro la volontà

Come un grattacielo che precipita

Il vuoto che vanifica

L'intera costruzione di un amore

A volte ci si perde per errore



E ti sembra di avere un motivo per ritornare

Per quel senso di vuoto che avanza

E non sai spiegare cosè

Mi manchi ogni giorno credi

È il modo di dirtelo che io non ho

Ti devo un ritorno vedi

È solo il percorso quello che io non so



Chiedilo al cielo

Forse ce lo dirà

Cosa succede contro la volontà

Come un grattacielo che precipita

Il vuoto che vanifica

A volte ci si perde per errore



Chiedilo al cielo

Forse ce lo dirà

Cosa succede contro la volontà

Come un grattacielo precipita

L’impatto vanifica

L’intera costruzione di un amore

A volte ci si perde per errore



Dopo tanta polvere la pace

Non farà rumore quando cadono

Le foglie in pieno ottobre



Chiedilo al cielo

Forse ce lo dirà

Quando lo scopri dimmi come si fa

Come un tempo perso si recupera

E l’abbraccio si fortifica

Se è vero che una volta è stato amore



Chiedilo al cielo

O chiedilo a chi lo sa

Quando lo scopri dimmi come si fa

Come un tempo perso si recupera

E l’abbraccio si fortifica

Se è vero che una volta è stato amore

Se tutto si riduce ad un errore