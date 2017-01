Laura Pausini - Sono solo nuvole (Video ufficiale e testo)

Laura Pausini - Sono solo nuvole testo



Mi dici che c’è un mondo che non va

E vorrà dire che starò seduta

Ad aspettarlo qua

E se anche fosse dimmi poi che fa

Sono sempre stata appesa a un filo

Il mondo è senza età



E non importa più di resistere

Di quello che mi dai

Non so che farmene



Sono solo nuvole tra noi

E si dileguano

Di schiena andando via di scena

Senza dire una parola

Come quando il tempo passa

E non aspetta più per noi

Non aspetta più per noi



Mi dici che quel sogno più non ha

Da dormire su un cuscino arreso

Alla mia infedeltà

E più mi dici e parli e a me non va

Io voglio stare ancora appesa al filo

Tagliare il cielo a metà



E non mi importa più di resistere

E di quello che mi dai

Io non so che farmene

Sono solo nuvole tra noi

E si dileguano

Di schiena andando via di scena

Senza dire una parola

Come quando il tempo passa

E non aspetta più per noi



Non c’è pioggia tra noi

Le tue parole

Sono solo nuvole tra noi

E si dileguano

Di schiena andando via di scena

Senza dire una parola

Come quando il tempo passa

E non aspetta più per noi

Che non vediamo altro

Che le nostre spalle al muro



Sai quello che penso adesso

Sono sazia già

Sospesa a metà

Io resto e dormo qua

E tutto in tasca va