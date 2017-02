Uno spazio gigantesco ricavato dagli spazi di una ex fabbrica. Questo è il nuovo Printworks di Londra, recentemente inaugurato e destinato a diventare uno dei luoghi simbolo nel panorama dei club londinesi. Il Printworks sorge all’interno degli spazi di una vecchia stamperia, la Metro and Event Standard, e guardando le foto, è evidente l’impianto industriale, rimasto completamente conservato almeno nella struttura architettonica.

Il locale è enorme, in grado di ospitare 2500 persone, suddiviso su più piani e dotato di un impianto di luci laser come non se ne vedono molti in giro. Niente è lasciato al caso, neanche per l’acustica, grazie al sistema sonoro installato per tutto il locale dalla rinomata azienda inglese VOID, e capace di diffondere prepotentemente il suono per tutto il locale.

L’inaugurazione di un club così maestoso non poteva che essere affidata a nomi di spessore. E allora ecco che al varo del Printworks sono arrivati Loco Dice, The Martinez Brothers e Seth Troxler, a far ballare per 10 ore i londinesi accorsi per godersi l’ennesimo gioiello della loro nightlife.