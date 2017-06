Madeon festeggia il compleanno con l'annuncio di un nuovo album

Madeon ringrazia i fan per gli auguri di compleanno ripagandoli con l'annuncio del nuovo album che è già in via di creazione.

Madeon è uno degli artisti che più ha fatto parlare di se stesso negli ultimi tempi: il ragazzo prodigio, che nel 2011 emerse grazie al remix di Raise Your Weapon di deadmau5 e che di recente ha stregato il pubblico del Coachella 2017 con Shelter, ha contribuito alla crescita della dance music grazie al suo stile complextro. In occasione del suo compleanno (30 Maggio), il giovane artista francese ha colto l'occasione per ringraziare i fan degli auguri e per giustificare la recente poca presenza sui social, Madeon è stato infatti impegnato nella creazione di un nuovo album. Dallo sporadico annuncio fatto da Madeon ha proposito di questo nuovo lavoro discografico si può solamente evincere che sarà molto diverso dal genere di Advenutre: l'ultimo album del DJ.

