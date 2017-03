Erano venute fuori alcune indiscrezioni su un progetto nuovo con protagonista Martin Garrix. Il nome in questione rispondeva ad Area 21, e di questa misteriosa collaborazione se ne sapeva ancora poco. Alcune supposizioni erano già state fatte. Si vociferava che la seconda metà di Area 21 potesse essere Marshmello o Julian Jordan.

Le due possibili candidature non avevano però trovato riscontro ufficiale. Intanto, ascoltando i primi due brani rilasciati da Garrix e socio, Girls e Spaceships, si poteva solo presupporre chi potesse essere il secondo protagonista di un progetto dai toni pop-trap.

Alla fine, a nostro soccorso è arrivata l'ASCAP, l'American Society for Composers, Authors and Publishers, società che si occupa di garantire il diritto d'autore registrando nomi e partecipanti dei vari progetti musicali. Spulciando tra questi fogli, è venuto fuori il nome del collaboratore di Martin Garrix di Area 21. Si tratta di Maejor.

Maejor e Martin Garrix insieme per Area 21

Il producer, dj e cantante di Detroit Maejor compare con il suo vero nome, Brandon Green, a fianco alla registrazione ASCAP sia di Girls che di Spaceships. Ecco quindi svelato chi accompagnerà il talentino olandese nel nuovo progetto parallelo della suo etichetta STMPD Records. Per ora si trovano solo questi due brani associati ai loro nomi, ma siamo sicuri che presto ne spunteranno di nuovi.

Maejor e le sue collaborazioni oltre a Garrix

Il nuovo membro di Area 21 non è la prima volta che collabora con i grandi nomi dell'industria musicale. Già in passato ha registrato e composto insieme a personaggi come Justin Bieber, Tiesto, Iggy Azalea, Wiz Khalifa e Ne-Yo fra gli altri. La sua esperienza e le qualità di Garrix alla console non possono che essere la formula giusta per un progetto di sicuro successo.