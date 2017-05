Senza dubbio il 2015 è stata caratterizzato dalla presenza della collaborazione dei Major Lazer con DJ Snake per la realizzazione di Lean On (primo estratto dal terzo album dei Major Lazer: Peace is the Mission) che ha scalato le vette delle classifiche di tutto il mondo. Il brano, che ha unito lo stile tropicale dei Major Lazer e DJ Snake con la dolce voce della cantante danese MØ attraverso un ritmo Moombahton, ha stabilito un altro importante traguardo tra i già tanti record e riconoscimenti ricevuti.

Lean on è infatti la prima canzone EDM a raggiungere i due miliardi di visualizzazioni su youtube stabilendo di fatto un nuovo record per l'intero genere elettronico. Questo grande ammontare di ascolti è dovuto anche al fato che la traccia è stata suonata più volte nei club e nei festival di tutto il mondo e ha ricevuto diversi remix da parte di tanti artisti che hanno reso la canzone incredibilmente popolare.