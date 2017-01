Si ispira a una storia tragica il videoclip ufficiale di Believer, la nuova super hit firmata dalla premiata ditta Major Lazer insieme agli olandesi Showtek. Nelle stanze e lungo e le strade affollate di una città araba rivive, infatti, il dramma del piccolo Omran Daqneesh, il bimbo siriano che l’obiettivo di telecamere e macchine fotografiche hanno immortalato a novembre 2016 mentre attendeva i soccorsi dell’ambulanza dopo il bombardamento della sua casa.

Con quel suo sguardo inerme e sotto shock, l’immobilità dettata dalla paura, il volto coperto di polvere e le mani strette, Omran è diventato ennesimo simbolo dell’altissimo prezzo che ogni guerra costringe a pagare.

Il regista Christopher Louie riporta sullo schermo un’infanzia perduta, tra sogni e paure, che si muove al ritmo di trap e hardstyle segnando un percorso a metà strada tra la fuga e il ritorno.

“Sono rimasto shockato dall’immagine come tutti – racconta Louie – ma ho anche visto un barlume di speranza, quindi il nostro obiettivo nel video di ‘Believer’ è diventato cercare di catturare la forza di resistenza della gioventù e la speranza che le persone possano unirsi per salvare le vittime colpite da tali tragedie. [...] Ci sono stati ostacoli incredibili per il fatto che giravamo in un contesto così lontano dal nostro ma con l’aiuto della crew locale siamo riusciti a superarli”.

Anche gli Showtek hanno sottolineato l’intento sociale del video: “Non tutti i bambini nascono nelle migliori condizioni. Questo video ha lo scopo di accrescere la consapevolezza che esistono molte persone meno fortunate di noi”. La clip di Believer è anche un incoraggiamento ai fan a intervenire a sostegno dei minori in condizioni disagiate, e in particolare dei bambini siriani, attraverso il sostegno ai progetti promossi da Save The Children.