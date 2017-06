È uscito a sorpresa nella giornata di giovedì 1 giugno Know No Better, EP di sei tracce targato Major Lazer accompagnato dall’omonimo singolo featuring Travis Scott, Camila Cabello e Quavo. La release di Diplo, Jillionaire e Walshty Fire è giunta come un piacevole fulmine a ciel sereno e fa seguito al precedente progetto del collettivo – Peace is the Mission – che risale a due anni fa. E questo lavoro segna un passo avanti ulteriore dei tre artisti, che hanno esplorato confini musicali ancora più lontani.

Dagli USA verso Oriente e verso Sud: Know No Better nasce, infatti, dalle ispirazioni legate a una serie di viaggi in Pakistan, Cuba, Sud America e Africa. Da questi Paesi i Major Lazer non hanno solo tratto le sonorità più tipiche, ma hanno anche voluto collaborare con gli artisti che ne sono i più autentici portavoce a tutte le latitudini.

Con l’impegno di “rendere il mondo più piccolo creando un party sempre più grande”, ecco sotto il vessillo dei ML Machel Montano da Trinidad insieme a Busy Signal, Sean Paul e Konshens dalla Giamaica. Da qui, la fusione tra l’American Style di Diplo e i ritmi caraibici di Jillionaire con il collega Walshy Fire ha dato vita a suoni assolutamente globali grazie ai più svariati contributi.

Know No Better: tutti i featuring e la tracklist

Ad aprire l’EP è il singolo Know No Better che vede la presenza della già citata tripletta formata da Travis Scott, Camila Cabello & Quavo. Il ritmo da tormentone reggaeton domina, quindi, Buscando Huellas featuring J Balvin e Sean Paul mentre il brano Particula accentua le influenze afro beat grazie al featuring del rapper sudafricano Nasty C e dei nigeriani Ice Prince, Patoranking e di Jidenna.

Know No Better - cover EP

Si passa, poi, a Jump e alle suggestioni brasiliane con la voce di Busy Signal che scivola in Sua Cara in cui compaiono altri due nomi verde-oro prestigiosi, Anitta e Pabllo Vittar a regalare un pezzo a ritmo di samba. La chiusura dell’EP è affidata alla caraibica Front of the Line featuring Machel Montano & Konshens. A dare coerenza al complesso progetto, una produzione di altissimo livello cui hanno contribuito, tra gli altri, artisti come Jr. Blender, Maphorisa, Boaz van de Beatz e King Henry.

Di seguito la tracklist completa di Know No Better